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7000 /1ч

Яна

Кутузовская

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8 (926) 988-03-52
Эскортница Эмилия фото 1
7000 /1ч

Эмилия

Кутузовская

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8 (926) 988-03-52
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Эскортница Эля фото 1
5000 /1ч

Эля

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  • Возраст: 23
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Элли фото 1
10000 /1ч

Элли

Кутузовская

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8 (926) 988-03-52
Эскортница Таня фото 1
5000 /1ч

Таня

Кутузовская

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  • Рост: 177
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  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница софия фото 1
7000 /1ч

София

Кутузовская

Люблю хорошо проводить время в компании приятных и щедрых мужчин.
Со мной ты забудешь о том что такое стресс! Разумеется, я снимаю напряжение не только массажем и приятной компанией.
Могу и покажу много разных вещей более интимного характера.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 175
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Светлана фото 1
7000 /1ч

Светлана

Кутузовская

Здравствуй, милый) Если ты действительно хочешь получить незабываемую ночь с осуществлением всех желаний,
то тебе стоит остановиться на моей анкете. Приходи расслабиться и получить удовольствие! Я общительная, ласковая, страстная и горячая!
Обожаю чувственный секс..

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 174
  • Размер груди: 3
  • Вес: 60
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Русая
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Рита фото 1
7000 /1ч

Рита

Кутузовская

Роскошная девушка с самой сочной попкой, милая и молодая с приятным опытом, жду тебя в гости или приеду к тебе!
Со мной невозможно заскучать… на звонки отвечаю сама! Жду встречи с порядочным мужчиной на чашечку секса, со мной ты сможешь
забыться от серых будней и по-хорошему отдохнуть)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 164
  • Размер груди: 1
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
7000 /1ч

Регина

Кутузовская

Люблю хорошо проводить время в компании приятных и щедрых мужчин. Со мной ты забудешь о том что такое стресс!
Разумеется, я снимаю напряжение не только массажем и приятной компанией. Могу и покажу много разных вещей более интимного характера.
Приезжай и мы начнём незабываемо отдыхать вдвоём.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 25
  • Рост: 168
  • Размер груди: 3
  • Вес: 60
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Регина фото 1
5000 /1ч

Регина

Парк Победы

Я невероятно красивая и безумно страстная девушка, с удовольствием проведу время с адекватным и
самодостаточным мужчиной. Ты оценишь мою красоту и сексуальность, умение найти индивидуальный подход и
ты захочешь встретиться со мной вновь! Звони скорее!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 171
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Полина фото 1
7000 /1ч

Полина

Кутузовская

Горячая и страстная любовница. Натуральная внешность. Я – та самая Сучка,
которая обожает давать волю своим инстинктам, полностью раскрываясь с Мужчиной в сексе!
Люблю длительные встречи, множественные оргазмы и непринуждённое приятное общение. Полное соответствие фото и параметров.
Есть все для нашего супер отдыха.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 173
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Русая
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Оксана фото 1
5000 /1ч

Оксана

Парк Победы

Милая нежная девушка приглашает в гости сильного и привлекательного мужчину, который желает развлечься и получить наслаждение.
Я не люблю банальности, поэтому классический секс – это не для меня. С удовольствием проведу время и в компании с представителем сильного пола.
Так что спешите навстречу своим мечтам!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 167
  • Размер груди: 1
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Нина фото 1
7000 /1ч

Нина

Кутузовская

Стройная брюнеточка готова скрасить ваш досуг. Совсем нескромная в постели. Люблю получать и доставлять удовольствие..
Побалуй себя ночью, полной новых ощущений и юности. Я сделаю всё, чтобы время со мной стало самым чувственным. Индивидуально!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
5000 /1ч

Настя

Кутузовская

Шикарная, красивая, ухоженная брюнетка приглашает на сеанс чувственного массажа искушенного мужчину!
Я покажу тебе все, что знаю и умею. Все свои навыки массажного удовольствия я применю на твоем горячем напряженном теле!
Только в моей уютной комнатке ты сможешь полностью расслабиться, отдохнуть и насладиться безумно приятным и нежнейшим массажем в исполнении
обворожительной профессионалки. Для этого тебе необходимо только позвонит мне, и приехать на горячий сеанс.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 180
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Настя фото 1
5000 /1ч

Настя

Парк Победы

Гoрячaя дeткa! Имeннo тaк мeня нaзывaют мнoгиe мужчины и этo тoчнo oбo мнe. В ceкce изoбрeтaтeльнa, нeутoмимa, нeжнa.
Мoи фoрмы нaтурaльны и coблaзнитeльны, пoвeрь, ты нe cмoжeшь oткaзaтьcя oт жeлaния хoтя бы рaз прикocнутьcя к мoeй бaрхaтнoй кoжe!
Жду звоночка милый мой!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 168
  • Размер груди: 3
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Милана фото 1
5000 /1ч

Милана

Парк Победы

Грациозная и обаятельная. Приглашу в гости порядочного джентльмена для приятного времяпровождения.
Одарю незабываемым оргазмом, помогу расслабиться и забыть о проблемах.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 173
  • Размер груди: 3
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Мила фото 1
5000 /1ч

Мила

Парк Победы

Горячая девочка, жаждет дикого и страстного секса! Умею угодить… Люблю страстный, горячий секс чередуя все позы,
особенно раком, когда Вам открывается вид на мою круглую попку и тонкую изящную талию. Прекрасно сосу.
Мбр со слюнками и окончанием на грудь) Звони, мой милый! Очень тебя жду!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Марина фото 1
7000 /1ч

Марина

Кутузовская

Вот ты и нашёл меня – девушку своей мечты. У меня идеальная фигурка, которой ты можешь наслаждаться до самого утра.
А я смогу дать тебе насладиться собой сполна. Сделаю тебе самый сочный минет в твоей жизни, мы перепробуем с тобой множество различных поз,
о некоторых ты даже и не догадывался.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Линда фото 1
7000 /1ч

Линда

Кутузовская

Я сумею тебя удивить, ведь схватываю все на лету, и уже очень хорошо умею сводить мужчин с ума своим гибким и страстным телом.
Со мною тебе точно не станет скучно, я всегда в хорошем настроении и готова улучшать его и тебе самыми жаркими способами.
Набирай, милый, я расскажу чем ещё могу тебя порадовать!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 171
  • Размер груди: 3
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лиза фото 1
5000 /1ч

Лиза

Парк Победы

Исполнительница твоих желаний и страстная любовница… Я реальная!
У меня нежная кожа, пухлые от природы и мягкие губы, натуральная красивая грудь, шикарная попа!
Еще я умею делать фантастический массаж и головокружительный минет!! Звони прямо сейчас.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 165
  • Размер груди: 1
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лера фото 1
5000 /1ч

Лера

Парк Победы

Ухоженная, образованная и крайне сексуальная я, жду встречи именно с тобой!
Вместе мы устроим настоящий драйв! Я очень развратная дама, но несмотря на это, не распущена!
Работаю на выезд, принимаю у себя! Исполню любое твое желание… Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лариса фото 1
7000 /1ч

Лариса

Кутузовская

Подарю райское наслаждение, расслаблю и приласкаю))) жду звоночка;) Красивая попа и грудь порадуют глаз и удовлетворят все
самые пошлые желания и фантазии. Люблю доставлять удовольствие и получать его сама. Обожаю чувственный и странный секс.
Со мной все пройдет на одном дыхании!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 174
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Кэт фото 1
5000 /1ч

Кэт

Парк Победы

Я ласковая и игривая белочка, которая ждет в гости воспитанного и щедрого принца))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 44
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 61
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 50
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Кристина фото 1
7000 /1ч

Кристина

Кутузовская

Дорогие мужчины, буду рада знакомству! Красивая, ухоженная, сексапильная кокетка, бархатная кожа,
легкая в общении… Приезжай и мы начнём незабываемо отдыхать вдвоём.
В сексе многое умею, что не оставит Вас равнодушным)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 168
  • Размер груди: 1
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Кира фото 1
5000 /1ч

Кира

Парк Победы

Изящная, очаровательная девушка и часы незабываемого удовольствия. Я предлагаю полностью погрузиться в океан удовольствия.
Мой ротик творит чудеса поглощая тебя. От cекса схожу с ума. Давай окунёмся в ночь любви и страсти? Принимаю у себя и не только.
Звони круглосуточно!

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  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 63
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Ким фото 1
5000 /1ч

Ким

Парк Победы

Очаровательная брюнетка, элегантная, чувственная, с шикарными формами, без комплексов,
обладающая фантазией подарит волшебное свидание порядочному и состоятельному мужчине. Звони, буду ждать!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 42
  • Рост: 175
  • Размер груди: 5
  • Вес: 70
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 52
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Катя фото 1
7000 /1ч

Катя

Кутузовская

Я рада гостям всегда, так как одиночество не для меня. Приятный комплекс услуг, опытная забота, комфорт и анонимность –
у меня есть то, что нужно мужчине для отдыха. Моя красота и сексуальность очень тебя порадуют. Позвоните мне, чтобы договориться
о встрече как можно скорее! Мой номер указан в профиле. Я скучаю без вас!

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  • Возраст: 22
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Кармен фото 1
5000 /1ч

Кармен

Парк Победы

Я прекрасная фея из твоих снов, превращу нашу встречу в эротическую сказку) Сочная фигурка, сладкие губки, красивые глазки…
Живу в шаговой доступности от метро, фото оригинальны. На звонки отвечаю сама!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 156
  • Размер груди: 1
  • Вес: 47
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Карина фото 1
5000 /1ч

Карина

Парк Победы

Для истинных ценителей прекрасного! Будь в числе тех немногих, кто достоин лучшего и эксклюзивного!
Изысканная, роскошная и невероятная, помогу тебе погрузиться в бушующий океан удовольствий!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 166
  • Размер груди: 1
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Джессика фото 1
7000 /1ч

Джессика

Кутузовская

Привет) Ты любишь секс так же сильно, как люблю его я? Что ж, если это так, то жгучая и страстная
я это то, что ты так долго искал! Для любителей натуральных форм! Все фото мои, приезжай и убедись в этом сам!
Очень люблю куни и мужчин с темпераментом! Звони же скоре!

    Реальное фотоПроверенная анкета
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  • Рост: 167
  • Размер груди: 1
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Виолетта фото 1
10000 /1ч

Виолетта

Кутузовская

Мне так хочется отдаться притягательному мужчине и я более чем уверена, что это ты!
Я подарю тебе встречу на высшем уровне… Это будет встреча, воспоминания от которой будут будоражить тебя и ты приедешь ко мне вновь!
Со мной тебя ждет самый безумный секс в твоей жизни, и я сделаю все, чтобы доставить тебе наивысшее удовольствие!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 165
  • Размер груди: 4
  • Вес: 62
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Виктория фото 1
5000 /1ч

Виктория

Парк Победы

Приветик, котик, хочу тебе предложить себя, а точнее провести вечер с сексуальной красоткой. Чтобы тебя возбудить мне хватит всего одного взгляда, а уже потом я очарую тебя своим телом т действиями. Со мной очень весело проводить время, тем более у меня есть различные дополнительные услуги от которых ночь будет ещё веселее.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос:
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8 (926) 988-03-52
Эскортница вероника фото 1
5000 /1ч

Вероника

Парк Победы

Я нежная, красивая, аппетитная!!! Встречаюсь только в удовольствие! Очарую Вас своей натуральной красотой и нежностью!!!
Мое красивое и стройное тело сведет тебя с ума! Всегда рада Вам милые мои мужчины и жду в гости или с удовольствием приеду к Вам))
Фото мои личные и без ретуши! Звоните!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 26
  • Рост: 173
  • Размер груди: 3
  • Вес: 60
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Вера фото 1
5000 /1ч

Вера

Кутузовская

Нежная и заботливая куколка с ангельской внешностью и безупречными навыками чувственного и горячего массажа.
Тебе точно понравится то, что я хочу тебе предложить. Ты будешь просто счастлив от такой заботы и такой нежности.
Ты получишь невероятное наслаждение и будешь полностью отдохнувшим и расслабленным после нашей горячей встречи.
Я сделаю тебе самый лучший и качественный массаж. Приезжай ко мне, я уже готова начать наш сеанс.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 171
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Белла фото 1
5000 /1ч

Белла

Парк Победы

Я молодая и красивая, а в глазах у меня огонёк, который очень легко и быстро тебя заведёт.
Хочу набраться как можно больше опыта, хочешь меня чему-нибудь научить?
Я буду делать только так, как нравится тебе.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 169
  • Размер груди: 4
  • Вес: 75
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 50
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Анжелика фото 1
5000 /1ч

Анжелика

Парк Победы

Я считаю, что секс должен быть неповторимым и ты должен вспоминать его долгое время…
Очень сексуальное белье, ухоженное тело, роскошные волосы интересное общение, хороший настрой…
вот рецепт незабываемого секса… и все это ты получишь, если позвонишь.
И знай, что я та, которую приятно вспоминать!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 166
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
5000 /1ч

Алекса

Парк Победы

Чистоплотная, сексуальная, милая девушка пригласит Вас в чистые, не прокуренные апартаменты в гости,
или приеду сама, если Вы оплатите таки в обе стороны.))) Я общительная дама с хорошим чувством юмора…
и, кстати, у меня всегда хорошее настроение!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 173
  • Размер груди: 1
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
5000 /1ч

Аврора

Парк Победы

Красавица с натуральными женственными формами – роскошные бедра, упругая грудь, тонкая талия.
Приглашу в гости истинного ценителя женской красоты или приеду на твою территорию.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Ася фото - 1
5000 /1ч

Ася

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Люблю новые знакомства с мужчинами! Всегда в хорошем настроении) Люблю секс и всё, что с ним связанно)Сексуальная, развратная… ТЫ, Я и наши фантазии… Все ИНДИВИДУАЛЬНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО и очень СЕКСУАЛЬНО!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 169
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт рыжая милашка Карина фото - 1
7000 /1ч

Карина

Кутузовская
5 Основано на 2 Оценках
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Я нежная, любвеобильная киска с чудесным и умелым ротиком!) Мои нежные губки умеют все! Делаю ставку на качество, тебе обязательно захочется вернуться!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Рыжая
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8 (926) 988-03-52
Эскорт девушка Алиса фото - 1
10000 /1ч

Алиса

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Жду тебя на жаркий секс! С удовольствием исполню все твои желания! Вкусный арoмат моего тела и шёлковая кожа сведут тебя с ума! Мой телефон уже ждёт твoего звoнка! На звонки отвечаю сама, извините если не смогла ответить сразу, перезвоните пожалуйста позже и мы с Вами непременно договоримся о встрече. Для особо щедрых мужчин возможно многое Приезжай в гости – расслабимся Люблю длительные встречи за бокальчиком хорошего вина! Жду!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 28
  • Рост: 170
  • Размер груди: 5
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт модель Рената фото - 1
5000 /1ч

Рената

Парк Победы

Красивая, раскрепощенная девушка с аппетитными формами проведет время для совместного удовольствия с щедрым джентльменом. Я умею возбуждать и восхищать своей естественной красотой и сексуальной энергетикой, которой нет предела. Мое гибкое желанное тело на многое способно.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 170
  • Размер груди: 1
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт девушка Мира фото - 1
7000 /1ч

Мира

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Для ценителей прекрасных форм. Нежная, ласковая дама с пышной, натуральной грудью, приедет или пригласит в гости опрятного позитивного мужчину. Пpивлекательная кокетка, обладательница шикарного тeла, желает встретиться с обеспеченным и полoжительным интеллигентом для совместной релаксaции.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 160
  • Размер груди: 4
  • Вес: 48
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт модель Николь - фото 1
7000 /1ч

Алёна

Кутузовская

Я яркая девушка, стильная, ухоженная в меру развратна и просто безумно сексуальная девушка приглашаю Вас в гости для страстного отдыха! Только я доставлю массу удовольствия. Хочешь чего-нибудь новенького? Тогда ты должен быть здесь!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 162
  • Размер груди: 3
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Нелли - фото 1
7000 /1ч

Нелли

Кутузовская

Очаровательная молоденькая леди с нереально красивым телом, я прекрасно знаю, что нравится мужчинам, покажу, что такое настоящий разврат и нереальная любовь. Мой хороший, жду тебя на очень нежную и приятную встречу. Тебе обязательно понравится! Индивидуально)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 174
  • Размер груди: 3
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 41
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Олеся - фото 1
7000 /1ч

Олеся

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Нacтoящaя и нежнaя девoчкa, кoтopaя oбoжaет зaxвaтывaющий и яpкий cекc, пpиглaшaет нa гopячий cеaнc любви, пoxoти и cтpacти. Яркая, просто безумно сексуальная девушка приглашает Вас в гости для страстного отдыха!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 41
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Риана - фото 1
10000 /1ч

Риана

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Воплощаю мужские мечты в жизнь. У меня для этого имеются все возможности. Гибкая, ловкая, подвижная, очень хорошо могу приласкать и возбудить. Просто намекни чего ты ждешь от этой встречи, и нас ожидает бурная ночь.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 168
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 41
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт модель София - фото 1
10000 /1ч

София

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Я подарю тебе всю свою нежность, ласку и максимальное внимание к твоей персоне! Опытная, нежная и раскрепощенная девушка зажжет пламя страсти и удовлетворит самые сокровенные эротические фантазии!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 41
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт девушка Лика - фото 1
5000 /1ч

Лика

Парк Победы
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Ослепительно красивая девочка с безупречной фигуркой скрасит одинокий вечер и заставит забыть о проблемах. Страстная, чувственная девушка с ухоженным телом, обладающая утонченным вкусом, приглашает в гости или приедет сама.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 164
  • Размер груди: 2
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 41
  • Цвет волос: Руссая
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8 (926) 988-03-52
Девушка эскортница Маша - фото 1
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Маша

Кутузовская

Сладкая девочка ждет твоего звоночка, чтобы пригласить к себе в гости и приятно провести время! Ты несомненно останешься доволен общением со мной. Получишь приятное удовольствие и исполнение своих желаний… Жду тебя, мой милый принц! Очень пластичная и гибкая, сажусь на шпагат!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 29
  • Рост: 163
  • Размер груди: 3
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
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7000 /1ч

Дина

Кутузовская
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Изящная, очаровательная девушка, подарю тебе радость с первой встречи и часы незабываемого удовольствия. У меня красивые глазки и нежный ротик. Я очень гостеприимная, тебя ждет море удовольствия!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 166
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
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Агнес

Кутузовская
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Ты увидишь не только меня собственной персоной, но и останешься доволен нашей встречей! Свои эмоции и страсть я не умею сдерживать и тебе не дам этого делать! Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 165
  • Размер груди: 3
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
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Юля

Парк Победы
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Сексуальная, притягательная, милая, воспитанная и ухоженная. Приглашу в гости для незабываемых встреч или с удовольствием приеду к Вам!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
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5000 /1ч

Ника

Парк Победы

Сладкая вишенка ждёт своего искусителя… Сорви меня как плод и насладись соками моего молодого и нежного тела, ты останешься доволен:* Позвони мне и я обещаю, это будет наша не последняя встреча!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Аня - фото 1
5000 /1ч

Аня

Парк Победы
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Ухоженная брюнетка с идеальной фигурой и тонкой талией для твоего максимального удовольствия… я сексуальна в поведении… приятна в общении! Жду от тебя звонка! Все обсуждаю индивидуально!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 32
  • Рост: 175
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Дарья - фото 1
5000 /1ч

Дарья

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Просто приезжай ко мне в гости на бокал вина и тебе только остается надеяться, что твоя останется целой. Такой страсти, как у меня, ты ещё никогда не видел, и я очень хочу доказать тебе это! Давай, жду от тебя звонка, сладкий 😉

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 167
  • Размер груди: 4
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Мила - фото 1
5000 /1ч

Мила

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Я воплощение сладкого греха, истинная сексуальная волшебница, которая исполнит любые эротические фантазии. Отличаюсь яркой красотой и очарованием, всегда приветливая, внимательная и активная, со мной вы точно не заскучаете.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 171
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Стефани - фото 1
5000 /1ч

Стефани

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Мужчины принимаю у себя) Яркая, спортивная малышка) Мой горловой минет окунет тебя в мир разврата) Я девочка с опытом, что позволит тебе просто наслаждаться процессом. Я жду в гости, могу приехать)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 165
  • Размер груди: 1
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Алена - фото 1
7000 /1ч

Алена

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Мальчики готова очаровывать) Молоденькая, подтянутая, опытная и невероятно женственная) Есть выезд) Развратная и экстремальная, что могу доказывать в сексе) Звоните и приезжайте!)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Настя - фото 1
7000 /1ч

Настя

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Мужчины, жду предложений. Подтянутая, молоденькая, яркая, сексуальная и уже опытная) Все указанные в анкете услуги обсуждаю индивидуально с каждым. Ты будешь приятно удивлён моими талантами. Звоните в любое время. Фото соответствуют)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Элизабет - фото 1
7000 /1ч

Элизабет

Кутузовская
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Шикарная девушка для великолепного классического секса и ярких удовольствий! Со мной любой почувствует себя на вершине блаженства и ощутит все прелести интимной близости с профессиональной и опытной соблазнительницей.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Кира - фото 1
10000 /1ч

Кира

Кутузовская
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Я – девушка абсолютно особенная! Яркая и стильная, веселая и заводная, сексуальная и, конечно же, очень красивая!… Хочу провести время с состоятельным мужчиной! Визит ко мне ты запомнишь надолго! Все услуги обсуждаю лично, приеду к тебе от 2-х часиков. Звони скорее, я тебя жду!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 27
  • Рост: 178
  • Размер груди: 3
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Даша - фото 1
10000 /1ч

Даша

Кутузовская
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Безумно сексуальная и обаятельная девушка. Умею правильно вести себя с мужчиной, чтобы он получил неимоверное удовольствие! Милый, я обещаю тебе самую незабываемую встречу! Приезжай и разгадай меня! Я сведу тебя с ума и ты непременно захочешь встретиться со мной вновь… Жду звонка!

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  • Возраст: 32
  • Рост: 167
  • Размер груди: 4
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочки Даша и Кира - фото 1
20000 /1ч

Даша и Кира

Кутузовская
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Пара очаровательных девушек уже ждут к себе в гости обеспеченного и ненасытного мужчину!) С нами всегда только элитный отдых на самой высоте! Мы устроим настоящее откровенное лесби-шоу, подарим тебе нежные ласки, страстные поцелуи и минетик в два ротика! Все дополнительные услуги обсуждаются лично с каждым гостем! Если что, цена указана сразу за нас двоих) Не теряй времени, звони скорее! Обещаем, ты не пожалеешь о своем визите!)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 162
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Кира - фото 1
5000 /1ч

Кира

Парк Победы
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Изящная, очаровательная девушка и часы незабываемого удовольствия. Я предлагаю полностью погрузиться в океан удовольствия. Мой ротик творит чудеса поглощая тебя. От cекса схожу с ума. Давай окунёмся в ночь любви и страсти? Принимаю у себя и не только. Звони круглосуточно!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 5
  • Вес: 63
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Дарина - фото 1
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Дарина

Парк Победы
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Привет! У меня натуральные формы, обжигающая сознание и плоть, та страсть, какую ты еще не успел испытать! Яркая и невероятно сексуальная дама ждет тебя! Не упусти свой шанс – звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Лана - фото 1
5000 /1ч

Лана

Парк Победы

Аппетитная и похотливая девушка. В гости приглашаю всех мужчин, кто утомился и хочет отдохнуть от повседневной суеты. Я сведу с ума тебя и твоего дружка. Развлеку каждого кто позвонит мне… С нетерпением жду встречи!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 165
  • Размер груди: 3
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Стефани - фото 1
5000 /1ч

Стефани

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Красивая и опытная девушка, которая знает как провести ночь с состоятельным джентльменом! Я вижу, что мужчина заскучал… хочется тебя удовлетворить. У меня есть много игрушек, развратного белья, и очень много настроя, чтобы ты красочно отдохнул!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Кира - фото 1
7000 /1ч

Кира

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Роскошная девушка приедет или пригласит к себе,чтобы скрасить ваш досуг. Я твоя тайная фантазия… готова исполнить все твои сокровенные мечты! Мужчины, обращаю внимание, что в заявленных допах оставляю за собой право отказать. Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 164
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Эмили - фото 1
7000 /1ч

Эмили

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Давай окунемся в райское наслаждение вдвоем? Очень элегантная и сексуальная. Со мной ты воплотишь все самые лучшие моменты в твоей жизни. Все указанные в анкете допы обсуждаю индивидуально с каждым! Звони скорее, договоримся о встрече!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 163
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Алиша - фото 1
5000 /1ч

Алиша

Парк Победы

Пpивeт, милый. Я paдa, чтo ты читaeшь эти стpoки и любуeшься мoeй фoтoгpaфиeй. Я гopячaя, живaя. Я нe aбстpaктнaя фaнтaзия. Я peaльнo мoгу быть сeгoдня с тoбoй, дapить вoлшeбнoe нaслaждeниe. Мeня гpeeт мысль, чтo вoзмoжнo ты ужe пpинял peшeниe нaвeстить мeня. Вeдь я тaкaя сoлнeчнaя, кpaсивaя и нeжнaя. Я нaстoящaя мeчтa любoгo мужчины. Ты сдeлaeшь пpaвильный выбop и ни нa сeкунду нe пoжaлeeшь если позвонишь. С мoим умeниeм и кpaсoтoй, ты пoчувствуeшь сeбя paсслaблeнным, удoвлeтвopeнным и счaстливым.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 179
  • Размер груди: 3
  • Вес: 71
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Кристина - фото 1
12000 /1ч

Кристина

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Приветик всем) Я очень люблю жесткий секс, хороший минет и кунилингус. За твои деньги сделаю все что угодно:) Шикарный минет и нереальное времяпровождение. Жесткий трах и мои стоны, сведут тебя с ума. Звони скорее!)))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 173
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Каролина - фото 1
12000 /1ч

Каролина

Парк Победы

Очень красивая, общительная дама, приятной внешности, с нетерпением ждет тебя для проникновенного общения. Мои жаркие объятия, соблазнительное тело вознесут тебя на вершину настоящего блаженства. Я сделаю твою сексуальную жизнь незабываемой! Звони!)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 173
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Анна - фото 1
12000 /1ч

Анна

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Хочешь получить кучу удовольствия? Пригласи меня к себе (или приезжай в гости) и получай наслаждение! У меня есть куча разных допов, которые разнообразят наш досуг. Все допы обсуждаю индивидуально! Имеется кондиционер, есть антисептики. Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 169
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Карина - фото 1
12000 /1ч

Карина

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Милые мужчины! Вас ждет юная и раскрепощенная девочка! Я талантлива в различных эротических играх и нежных ласках! Есть кондиционер! Жду тебя!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 167
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Дарья - фото 1
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Дарья

Парк Победы
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Я очень красивая и раскрепощенная девушка. Приглашаю Вас в гости для приятного отдыха и жарких развлечений! Всегда ухожена и сексуальна. Люблю дарить состоятельным мужчинам удовольствие и свою нежность. Имеется кондиционер, привита от ковида! Фото мои, все допы по телефону.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 163
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Крис - фото1
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Крис

Парк Победы
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Сексуальная и очаровательная девушка… Стройная, обворожительная и темпераментная) Я жду в гости воспитанного, щедрого и брутального мужчину, который знает чего хочет от встречи. С удовольствием проведу с тобой время. Есть кондиционер. От меня еще никто не уезжал неудовлетворенным)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Алина - фото 1
5000 /1ч

Алина

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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В кровати люблю делать то, что хочется только тебе! Я умело подстраиваюсь под каждого партнера и получаю удовольствие) Такие девушки, как я, не встречаются на улице… я очень редкий экземпляр, который по зубам только самым лучшим мужчинам. Я жду тебя в гости, где есть кондиционер и все необходимые СИЗ. Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 163
  • Размер груди: 2
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Анна - фото 1
5000 /1ч

Анна

Парк Победы

Мои аппетитные груди, шикарная попка и кожа, нежная как бархат, с нетерпением ждут, чтобы их по достоинству оценил обеспеченный мужчина! Я с радостью проведу время с молодым парнем, солидным мужчиной или опытным джентльменом. Звоните! От ковида привита, кондиционер в наличии)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Катя - фото 1
5000 /1ч

Катя

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Обещаю все мое внимание только к тебе. На максимум! Выполню все твои желания, чтобы наша встреча запомнилась тебе надолго. Сексуальная, привлекательная девушка, очень старательная в постели! Позвони мне, я многое умею… Есть кондиционер и необходимые сиз)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Линда - фото 1
7000 /1ч

Линда

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Я гарантирую тебе радушный прием, полное удовлетворение на очень высоком уровне! Люблю доставлять удовольствие и создавать приятную атмосферу! Покорю тебя и подарю отличное настроение, долгие приятные эмоции… Жду свидания с интересным мужчиной! Есть все сиз и кондиционер. Звони, я свободна)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Ника - фото 1
7000 /1ч

Ника

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Подарю незабываемые эмоции… и себя! Рядом со мной любой мужчина пылкий и неистовый любовник. Обожаю дарить мужчинам новые изыски, ласки, интересные эксперименты. Тщательно слежу за своей внешностью, повышаю своё сексуальное мастерство. И это всё, чтобы дарить тебе новые ощущения! От ковида защищена! Жду в гости!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 167
  • Размер груди: 3
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта - фото 1
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Стефани

Кутузовская
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Я приятная во всех отношениях девушка. Разгоряченная, сексуальная, юная и ухоженная. С нетерпением жду своего принца для незабываемого вечера. Я буду делать для тебя все, что ты попросишь… Звони скорее! Нам будет жарко! От ковида привита, есть все сиз! Жду)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 165
  • Размер груди: 1
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Эмиля - фото 1
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Эмиля

Кутузовская
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Такая сексуальная леди создана для нежной любви и жесткого секса! Очень хочу взять твоего дружка в свой ротик… поверь, уже в самом начале я заставлю тебя нежно постанывать. Такого яркого опыта у тебя точно не было, и я знаю, что ты точно захочешь встретиться еще. Есть кондиционер, от ковида привита. Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Настя- фото 1
10000 /1ч

Настя

Кутузовская
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Приглашаю тебя в мир эротики и секса. Ты будешь ощущать себя настоящим повелителем, которому подчиняется разгоряченная рабыня… Если тебе по нраву мои шикарные формы и ты уже представил, как я сижу на тебе… тогда я жду тебя в своем мире страсти. У меня есть кондиционер, поэтому нам бдет максимально комфортно)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 166
  • Размер груди: 3
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Белла - фото 1
5000 /1ч

Белла

Парк Победы
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Хочешь снять усталость и приятно отдохнуть? Тогда ты попал точно по адресу! Моя сексуальность проявляется в каждом движении, откровенной одежде, страсти и возбуждении. Моя чарующая неопытность и решительность приведут тебя в полный восторг! И, может быть, ты даже будешь жалеть, что мы не встетились раньше!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 164
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Эмиля - фото 1
7000 /1ч

Эмиля

Кутузовская
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Молодая, красивая девушка с шикарной фигуркой! Я знаю чего хочет каждый мужчина! Моё молодое тело может свести с ума любого мужчину. Уверена, что мой минет ты запомнишь на всю свою жизнь. Про секс я вообще молчу (пускай это будет твоим сюрпризом)! Набери меня прямо сейчас, а то я уже вся мокрая!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 162
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
эскортницы-близняшки Эмилия и Элизабет - фото 1
14000 /1ч

Эмилия и Элизабет

Кутузовская

Самые горячие и страстные блондиночки уже ждут в гости щедрого и ненасытного мужчину!) Мы устроим настоящий секс марафон! Откровенное лесби, нежные ласки, поцелуи и минетик в два ротика! Будем ласкать друг друга при тебе… возбуждаясь все сильнее и сильнее…) Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 162
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Девушка для эскорта Лена - фото 1
5000 /1ч

Лена

Парк Победы
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Приглашаю тебя на приятную встречу! Жду мужчину, который сможет оценить профессиональный секс. Я сделаю тебе умопомрачительный минет, после этого подставлю свою узенькую киску, чтобы ты проник в меня! Жду тебя! Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 168
  • Размер груди: 4
  • Вес: 60
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 50
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девшука Николь - фото 1
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Николь

Парк Победы
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Я подарю тебе незабываемые эмоции и заставлю почувствовать себя на вершине блаженства! Давай сегодня с головой окунёмся в разврат и похоть! Ты можешь позволить себе со мной то, о чем всегда мечтал! Звони мне в любое время суток! Жду!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 168
  • Размер груди: 3
  • Вес: 69
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 54
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Диана - фото 1
7000 /1ч

Диана

Кутузовская
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Самое незабываемое времяпровождение у тебя будет только в моей компании. У нас с тобой есть много способов, как развлечься) Мы с пользой проведем время и для этого тебе нужно просто позвонить мне) Жду!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 165
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Лиза - фото 1
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Лиза

Кутузовская
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Я считаю, что досуг с девушкой должен запомниться надолго, а секс должен быть неповторимым и ты должен вспоминать его долгое время! Сексуальное белье, ухоженное тело, роскошные волосы, интересное общение и незабываемый секс… все это ты получишь, если позвонишь. И знай, что я та, которую приятно вспоминать! Жду!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 171
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Моника - фото 1
7000 /1ч

Моника

Кутузовская
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Я всегда рада новым знакомствам и запоминающимся встречам! Я шикарная дама, которая подарит тебе всю себя! Мое тело готово к бурной ночи! Тебе стоит лишь позвонить! Нашу встречу прошу планировать заранее, минимум за полчаса! Жду)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 166
  • Размер груди: 4
  • Вес: 61
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Карина - фото 1
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Карина

Кутузовская
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Именно меня ты так долго искал! Мое шикарное страстное тело и умения в постели просто не смогут оставить тебя равнодушным. Я делаю все возможное, чтобы ты был довольным! Мужчины обращаются ко мне только за качественным отдыхом. Обещаю рядом со мной комфорт и хорошее настроение! Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Мария - фото 2
10000 /1ч

Тата

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Фантастически сексапильная и разгоряченная нимфа будет ублажать тебя нежными ласками и безграничными удовольствиями в кроватке! Со мной ты откроешь новый мир чувственных наслаждений и пикантных экспериментов. Жду тебя!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 166
  • Размер груди: 4
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Тата - фото 1
10000 /1ч

Тата

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Я стройная, элегантная и изящная красавица! Буду радовать тебя по полной программе))) У меня в апартаментах всегда царит располагающая к близости атмосфера, поэтому ты без труда расслабишься и забудешь обо всём! Доверься мне, ты будешь удовлетворен! Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Тата - фото 1
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Тата

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Потрясающая красотка с модельной внешностью и очень нескромной фантазией приглашает провести время в удовольствиях и развлечениях премиум класса. Со мной возьми всё, что хочешь, не ограничивай себя ни в чем. Симпатичная и без комплексов, помогу расслабиться, снять напряжение и восстановить силы. Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Вероника - фото 1
7000 /1ч

Вероника

Кутузовская
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Давай окунемся в райское наслаждение вдвоем? Очень элегантная и сексуальная. Со мной ты воплотишь все самые лучшие моменты в твоей жизни. Звони скорее, договоримся о встрече!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 26
  • Рост: 165
  • Размер груди: 1
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лиза - фото 1
7000 /1ч

Лиза

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Мои губки и подтянутое тело порадуют глаза, а способности в постели удивят даже самого прихотливого и требовательного. Неутомимая и темпераментная я сделаю твой вечер незабываемым. Атмосферу, удовольствие и релакс я гарантирую.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 29
  • Рост: 175
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Николь - фото 1
5000 /1ч

Николь

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Я красивая, эффектная, яркая, молодая шатенка с сексуальными пышными формами, большой натуральной грудью! С огромным удовольствием скрашу твой досуг! Приезжай ко мне и я окуну тебя в мир соблазна, где нам никто не сможет помешать, я покажу тебе как прекрасен может быть секс! Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 173
  • Размер груди: 5
  • Вес: 67
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 54
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Даша - фото 1
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Даша

Кутузовская
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Безумно сексуальная и обаятельная девушка. Правильно веду себя с мужчиной, чтобы он получил неимоверное удовольствие! Обещаю тебе самую незабываемую встречу! Приезжай и разгадай меня! Сведу тебя с ума и ты непременно захочешь встретиться со мной вновь… Жду звонка!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 31
  • Рост: 167
  • Размер груди: 4
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Кэт - фото 1
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Кэт

Парк Победы
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Я ласковая и игривая белочка, которая ждет в гости воспитанного и щедрого принца))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 42
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 61
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Ким - фото 1
5000 /1ч

Ким

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Очаровательная брюнетка, элегантная, чувственная, с шикарными формами, без комплексов, обладающая фантазией подарит волшебное свидание порядочному и состоятельному мужчине. Звони, буду ждать!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 31
  • Рост: 175
  • Размер груди: 5
  • Вес: 70
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 50
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Габриэлла - фото 1
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Габриэлла

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Страстная и обаятельная брюнеточка приглашает в гости! Знаю как наполнить досуг наслаждением… знаю как сделать тебя счастливым… Звони, и мы оба получим удовольствие!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 27
  • Рост: 160
  • Размер груди: 2
  • Вес: 50
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Милана - фото 1
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Милана

Кутузовская
5 Основано на 1 Оценках
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Сексуальная кошечка! Чиста, активна, чувственна, нежна. Жду тебя в гости, чтобы провести незабываемое время вместе! Ночь со мной ты не скоро забудешь и вернешься вновь! Жду твоего звонка!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 173
  • Размер груди: 1
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лена - фото 1
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Лена

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Нежная гладкая попка и мои сладкие губки! Привет, я Лена и я очень хочу, чтобы ты выбрал именно меня♥ Люблю настоящий горячий секс с игрушками и прелюдиями и вытекающими играми. Расскажи мне о своих самых сокровенных фантазиях.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 25
  • Рост: 175
  • Размер груди: 2
  • Вес: 68
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Стефа - фото 1
5000 /1ч

Стефа

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Что ты хочешь сегодня видеть? Горничную? Школьницу? Наша встреча будет незабываемой для тебя! Жаркая встреча, приятная беседа, чашечка кофе и я обнаженная рядом. С удовольствием развею тоску и подарю бурю эмоций. Ко мне приезжают только за качественным отдыхом! Буду очень рада видеть тебя у себя в гостях)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Юля - фото 1
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Юля

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Я подарю Вам незабываемую встречу. Природа наделила меня красотой и прекрасными формами. Пикантные встречи на достойном уровне. Чувственность, изысканность и искушенность. Я могу не только прекрасно владеть своим телом, я еще прекрасно умею владеть мужским сознанием и угадывать мысли и желания. Приглашу в гости или приеду к Вам.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 29
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лика - фото 1
5000 /1ч

Лика

Парк Победы
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Познакомимся поближе! Я предлагаю исключительно качественные услуги, которыми владею в совершенстве и знаю, что могу удивить и предвосхитить любые желания. Индивидуальный подход, душевность и удовольствие от встречи со мной гарантирую. Мое сексуальное изящное тело и пылкий темперамент доведут вас до изнеможения. С удовольствием жду встречи!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 28
  • Рост: 177
  • Размер груди: 1
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Кира - фото 1
5000 /1ч

Кира

Парк Победы
5 Основано на 1 Оценках
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Изящная, очаровательная девушка и часы незабываемого удовольствия. Я предлагаю полностью погрузиться в океан удовольствия. Мой ротик творит чудеса поглощая тебя. От cекса схожу с ума. Давай окунёмся в ночь любви и страсти? Принимаю у себя и не только. Звони круглосуточно!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 26
  • Рост: 170
  • Размер груди: 5
  • Вес: 63
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 48
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Айка - фото 1
5000 /1ч

Айка

Парк Победы

Делаю просто умопомрачительный минет и предлагаю насладиться своей аппетитной попочкой. Красивая малышка, естественная красота, веселая с чувством юмора и грязными фантазиями не даст тебе скучать.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 155
  • Размер груди: 1
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Даша - фото 1
10000 /1ч

Даша

Кутузовская

Я стройная, яркая и просто безумно сексуальная девушка. Не откажи себе в удовольствии, позвони мне и мы быстро договоримся о встрече!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 175
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Изабель - фото 1
7000 /1ч

Изабель

Кутузовская

Сексуальная и ласковая кошечка, обаятельная и привлекательная, я удовлетворю любую твою просьбу. Приеду или приглашу в гости воспитанного мужчину для незабываемого отдыха!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 173
  • Размер груди: 3
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лина - фото 1
5000 /1ч

Лина

Парк Победы

Молодая, обворожительная, сексуальная девушка с нетерпением ждет тебя для неповторимого времяпровождения. Исполню все твои фантазии, звони скорее!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Ляля - фото 1
5000 /1ч

Ляля

Парк Победы

Эффектная, сотканная из желания, пронизанная эротизмом, я жду только вашего приглашения в мир секса. И все это, милый, для тебя! Индивидуально!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 174
  • Размер груди: 3
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Близнящки-лисбиянки Алана и Элина - фото 1
7000 /1ч

Элина и Алана

Кутузовская

Молоденькие, ласковые, очень чувственные девочки станут твоим проводником в мир, где сбываются самые откровенные фантазии. Не пролистывай мимо, иначе так и не узнаешь на что мы способны… Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 168
  • Размер груди: 1
  • Вес: 50
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Ира - фото 1
5000 /1ч

Ира

Парк Победы

Сладкая, страстная!! Милая и пошлая. Со мной ты получишь все, о чем мечтал! Самые откровенные фантазии, чувственные ласки окунут в мир наслаждения, страсти и нежности)))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Вероника - фото 1
5000 /1ч

Вероника

Парк Победы

Я игривая красоточка, с пухлыми и возбуждающими губами, страстная и гибкая кошечка исполнит все твои тайные фантазии… Со мной тебе не придётся сдерживаться! Обожаю доставлять удовольствие мужчинам и умею получать его сама!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 32
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Аня - фото 11
7000 /1ч

Аня

Парк Победы

Сексуальная и притягательная девушка пригласит в гости щедрого мужчину. Покажу тебе настоящее удовольствие! Обещаю, что эту встречу ты не сможешь забыть! Выезжаю к тебе от 2-х часиков. Все допы обсуждаю индивидуально! Звони)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 26
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Алина - фото 1
5000 /1ч

Алина

Парк Победы

Красивая, привлекательная и сексуальная девушка ждет в гости состоятельного и порядочного мужчину! Звоните, будет жарко!!! Есть много игрушек и, конечно, сексуальное нижнее белье! Выезд от двух часиков. Все допы обсуждаю лично))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 165
  • Размер груди: 2
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Вика - фото 1
5000 /1ч

Вика

Парк Победы

Молодая, гибкая, красивая) Приглашаю доброго и порядочного мужчину. Встречу наедине гарантирую! Все фото мои и полностью соответствуют!!! Приходи ко мне и я окуну тебя в мир соблазна, где нам никто не сможет помешать! Жду звонков)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 167
  • Размер груди: 1
  • Вес: 50
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Кира - фото 1
5000 /1ч

Кира

Парк Победы

Если ты не приемлешь запреты в сексе и обожаешь экспериментировать, тогда я приглашаю тебя в гости. Я умею полностью подстраиваться под своего партнёра, без слов угадывая каждое желание, и ты не станешь исключением. Звони, будет жарко!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лна - фото 1
7000 /1ч

Лена

Кутузовская

Страстная!!! Нежная и темпераментная! Сделаю массажик, окружу любовью и лаской! Самый нежный и долгий минет сочными губками и горячим ротиком) Расслаблю и доставлю массу удовольствия!!! Все строго индивидуально!!! Фото мои!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Лера - фото 1
7000 /1ч

Лера

Кутузовская

Молоденькая и сексапильная шалунья для развратных игр. Не скрываю своих пошлых нравов, поведения и игривого настроения. В реальной жизни приличная и манерная, так просто не познакомиться, только тут! Поэтому не теряй шанс, звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 169
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Полина - фото 1
7000 /1ч

Полина

Кутузовская

Я из мира наслаждений и страсти! Могу быть нежной, как цветок, и страстной, как тигрица! Скрашу досуг порядочному джентльмену!!! Кстати, выезд от двух часиков. Есть красивая подружка, можете взять друга! Допы обсуждаю))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 50
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Моника - фото 1
7000 /1ч

Моника

Кутузовская

Приветик) Миниатюрная, обаятельная и очень развратная малышка ждёт именно тебя! Приглашаю на приятное свидание к себе в гости или приеду к Вам. Я всегда в отличном настроение) Со мной ты отдохнёшь и телом, и душой. Расслабься, котик, и доверься мне… муррр 🙂 До встречи. Фото Мои 100% . Доп услуги обсуждаю при встречи. Выезд к Вам в гости от 2 часиков.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 34
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Аня - фото 1
7000 /1ч

Аня

Парк Победы

Сексуальная и притягательная девушка пригласит в гости щедрого мужчину. Покажу тебе настоящее удовольствие! Обещаю, что эту встречу ты не сможешь забыть! Выезжаю к тебе от 2-х часиков. Все допы обсуждаю индивидуально! Звони)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 34
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Алена - фото 1
7000 /1ч

Алена

Кутузовская

У меня есть за что подержаться. И Тебе это понравится. Мне не свойственно стеснении, я люблю делать то, что мне нравится. Яркая, нежная, сексуальная девушка! Фото мои!!! Приглашаю в гости мужчину, для комфортного отдыха и приятного времяпровождения. Выезд есть. Допы обсуждаются.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 178
  • Размер груди: 3
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Дарина - фото 1
5000 /1ч

Дарина

Парк Победы

В сексе умею все. Люблю получать и доставлять удовольствие! Расскажи мне о своих желаниях и фантазиях, и мы исполним их вместе! Заряд бодрости и позитива гарантирую! Ведь секс – лучший антидепрессант.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 169
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 43
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Женя - фото 1
7000 /1ч

Женя

Кутузовская

Лишь я смогу обеспечить тебе все то, о чем ты мечтаешь и чего желаешь: горячая, страстная, красивая и безумно женственная девушка. Я предлагаю исключительно качественные услуги, которыми владею в совершенстве и знаю, что могу удивить и предвосхитить любые желания.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 175
  • Размер груди: 3
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Кристина - фото 1
7000 /1ч

Кристина

Кутузовская

Похотливая молоденькая озорница с внешностью порно модели. Я превращу в пылкого и неистового любовника даже самого скромного и зажатого парня. Мне очень нравится баловать мужчин новыми изысками, жадными ласками, интересными экспериментами. Самый большой подарок для меня – увидеть тебя у себя снова. И я уверена, что так оно и будет. Я постоянно работаю над своей внешностью, совершенствую своё сексуальное мастерство, всё для того, чтобы дарить тебе всё новые и новые ощущения.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 167
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 43
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Лера - фото 1
7000 /1ч

Лера

Кутузовская

Моя доступность и сексуальность сведут тебя с ума! Если ты не приемлешь запреты в сексе и обожаешь экспериментировать, приглашаю тебя в гости. Я умею полностью подстраиваться под своего партнёра, без слов угадывая каждое желание, и ты не станешь исключением. Хочешь увидеть супер шоу? Я с удовольствием продемонстрирую на практике свои любимые игрушки. Звони, будет жарко!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Света - фото 1
5000 /1ч

Света

Парк Победы

Я очаровательная и раскрепощенная. Люблю доставлять удовольствие и создавать приятную атмосферу! Природа наделила меня красотой и прекрасными формами. Жду встречи с интересным мужчиной! Для неприлично щедрого джентльмена, возможны неприлично щедрые предложения. Звони, я свободна)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Соня - фото 1
5000 /1ч

Соня

Парк Победы

Яркая, просто безумно сексуальная девушка приглашает Вас в гости для страстного отдыха! В обществе симпатичной, страстной и умелой любовницы Вы отдохнете и душой и телом. Люблю и умею многое!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 160
  • Размер груди: 3
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Мадина - фото 1
5000 /1ч

Мадина

Парк Победы

Лишь я смогу обеспечить тебе все то, о чем ты мечтаешь и чего желаешь: горячая, страстная, красивая и безумно женственная девушка. Я предлагаю исключительно качественные услуги, которыми владею в совершенстве и знаю, что могу удивить и предвосхитить любые желания.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 165
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка - фото 1
7000 /1ч

Марина

Кутузовская

Изящная, очаровательная девушка, подарю тебе радость с первой встречи и часы незабываемого удовольствия. У меня красивые глазки и нежный ротик. Я очень гостеприимная, тебя ждет море удовольствия!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Руссая
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Алина - фото 1
5000 /1ч

Алина

Парк Победы

Симпатичная развратница обеспечит море удовольствия и океан наслаждения. Приезжай в любое время, я хочу всегда!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 177
  • Размер груди: 2
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Вика - фото 1
7000 /1ч

Вика

Кутузовская

Я дикий ангел.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 174
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Ева - фото 1
10000 /1ч

Ева

Кутузовская

Приеду к вам или приглашу ко мне, расслабиться после трудового дня и приятно провести время вместе.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Ира - фото 1
5000 /1ч

Ира

Парк Победы

Мне не свойственно стеснение и я делаю то, что мне нравится. У меня есть за что подержаться. Яркая, нежная, сексапильная малышка! Приглашаю в гости мужчину, для комфортного отдыха и приятного времяпровождения. Могу приехать сама, выезд от 2-х часиков!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 163
  • Размер груди: 2
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Лиза - фото 1
7000 /1ч

Лиза

Кутузовская

Похотливая молоденькая озорница с внешностью порно модели. Я превращу в пылкого и неистового любовника даже самого скромного и зажатого парня. Я постоянно работаю над своим сексуальным мастерством и всё для того, чтобы дарить тебе всё новые и новые ощущения. Звони!>

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Моника - фото 1
10000 /1ч

Моника

Кутузовская

В сексе умею все. Люблю получать и доставлять удовольствие! Расскажи мне о своих желаниях и фантазиях, и мы исполним их вместе! Заряд бодрости и позитива гарантирую, ведь секс – лучший антидепресант. Жду звонков!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 173
  • Размер груди: 4
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Дашуля - фото 1
7000 /1ч

Дашуля

Кутузовская

Приветик) Миниатюрная, обаятельная и очень развратная малышка ждёт именно тебя! Приглашаю на приятное свидание к себе в гости или приеду к Вам. Я всегда в отличном настроение) Со мной ты отдохнёшь и телом, и душой. Расслабься, котик, и доверься мне… муррр 🙂 До встречи: Фото Мои 100% . Доп услуги обсуждаю при встречи. Выезд к Вам в гости от 2 часиков.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 46
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Изабель - фото 1
5000 /1ч

Изабел

Парк Победы

Сексуальная и притягательная девушка пригласит в гости щедрого мужчину. Покажу тебе настоящее удовольствие! Обещаю, что эту встречу ты не сможешь забыть! Выезжаю к тебе от 2-х часиков. Все допы обсуждаю индивидуально! Звони)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Мила - фото 1
5000 /1ч

Мила

Парк Победы

Красивая леди для галантных мужчин. Грациозная кошечка, ухоженная, милая и очень общительная. Увлеку в уютный мир моей безграничной фантазии…

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 162
  • Размер груди: 3
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 40
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Полина - фото 1
7000 /1ч

Полина

Кутузовская

Жаркая встреча, приятная беседа, чашечка кофе и я обнаженная рядом. С удовольствием развею тоску и подарю бурю эмоций. Ко мне приезжают только за качественным отдыхом! Буду очень рада видеть тебя у себя в гостях)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 4
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Софья - фото 1
10000 /1ч

Софья

Кутузовская

Я стильная, ухоженная, сексуальная и раскрепощенная девушка. Люблю секс во всех его проявлениях. В поисках щедрого любовника для приятных встреч! Каждая частичка моего тела натуральная и привлекательная… Гарантирована полная конфиденциальность! Все допы обсуждаю при встрече!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 50
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Эля - фото 1
10000 /1ч

Эля

Кутузовская

Я стильная, ухоженная, сексуальная и раскрепощенная девушка. Люблю секс во всех его проявлениях. В поисках щедрого любовника для приятных встреч! Каждая частичка моего тела натуральная и привлекательная… Гарантирована полная конфиденциальность! Все допы обсуждаю при встрече!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 165
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Эрика - фото 1
5000 /1ч

Эрика

Парк Победы

Я люблю доставлять удовольствие и создавать приятную атмосферу для щедрых мужчин! От природы у меня шикарные формы. Для неприлично щедрого джентльмена, возможны неприлично щедрые предложения.))) Звони, договоримся о встрече!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 165
  • Размер груди: 4
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Виктория - фото 1
7000 /1ч

Виктория

Кутузовская

Сексапильная леди для щедрых мужчин. Грациозная кошечка, ухоженная, милая и очень общительная. Увлеку в уютный мир моей безграничной фантазии… Звони скорее!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 167
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Мария - фото 1
7000 /1ч

Мария

Кутузовская

Я с удовольствием развею тоску и подарю бурю эмоций. Мужчины приезжают ко мне только за качественным отдыхом! Буду очень рада видеть тебя у себя в гостях) Могу приехать к тебе, выезд от 2-х часиков!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 177
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Руссая
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8 (926) 988-03-52
Эскортница Юля - фото 1
10000 /1ч

Юля

Кутузовская

Эффектная и сексуальная красотка с лёгкостью завладеет твоим вниманием и будет принадлежать лишь тебе. Со мной всегда приятно провести время и ты захочешь приехать ко мне вновь! Звони…

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Белла- фото 1
5000 /1ч

Белла

Парк Победы

Я самая самая. Уверенности в себе у меня хоть отбавляй, готова предоставить тебе такую возможность самому это познать и убедиться в том что лучше не найдешь. А мои изгибы … Ммм … Оближишься 🙂

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Вика - фото 1
5000 /1ч

Вика

Парк Победы

Яркая, эффектная, ухоженная, с бархатной кожей, и нежными губками, для тех кто любит погорячее. Общительная, тактичная, сексуальная!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
Открыть профиль >

8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Маргарита - фото 1
7000 /1ч

Маргарита

Кутузовская

Радуюсь жизни, и беру от неё все, так как взяла тот незаменимый опыт для того чтоб ты был счастлив и полностью раскрепощен. Уверяю, мне есть что тебе показать!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 172
  • Размер груди: 4
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Сабина - фото 1
10000 /1ч

Сабина

Кутузовская

Стройная, веселая и озорная девочка, завораживает своей сексуальностью и сладкими чарами. Я доставлю Вам массу приятных ощущений!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 175
  • Размер груди: 3
  • Вес: 55
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Девочка-эскортница Саша - фото 1
7000 /1ч

Саша

Кутузовская

Очарование, шарм, красота, обаяние… Список моих достоинств можно продолжать еще долго. Но главные мои качества ты не сможешь прочитать. Их нужно увидеть, опробовать) Приезжай и убедись, что список неполный. Узнай меня полностью.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 171
  • Размер груди: 3
  • Вес: 50
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Диана - фото 1
10000 /1ч

Диана

Кутузовская

Наша встреча будет незабываемой для тебя!!!Жаркий секс, приятная беседа, чашечка кофе и я обнаженная рядом А хочешь, мы вместе примем душ?! Я буду нежно тереть тебе спинку, прикасаясь так возбуждающе своим телом к тебе…. Скользя, я спущусь и встану на колени, где он будет в моей власти.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 167
  • Размер груди: 3
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Даша - фото 1
5000 /1ч

Даша

Парк Победы

Очарование, шарм, красота, обаяние… Список моих достоинств можно продолжать еще долго. Но главные мои качества ты не сможешь прочитать. Их нужно увидеть, опробовать) Приезжай и убедись, что список неполный. Узнай меня полностью))

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Алана - фото 1
5000 /1ч

Алана

Парк Победы
1 Основано на 1 Оценках
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Делаю просто умопомрачительный минет и предлагаю насладиться своей аппетитной кругленькой попочкой.Обещаю всю мою нежность, всю ласку и максимальное внимание к твоей персоне. Постараюсь выполнить все твои желания, чтобы наша встреча запомнилась тебе только хорошим. Наше свидание не забудется, поверь!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девочка Сашенька - фото 1
5000 /1ч

Сашенька

Парк Победы

Я – мечта… Я доступна для тех, кто может позволить немножечко больше, чем другие. Сделаем безграничным полет фантазии – от ласк и нежности до развратного порно, нужно лишь почувствовать друг друга. Яркая и гибкая!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 168
  • Размер груди: 3
  • Вес: 49
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 43
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Юля - фото 1
5000 /1ч

Юля

Парк Победы

Я умелая и раскованная любовница, со мной вы получите удивительный восторг и удовлетворение своих желаний! Предпочитаю характерных и целеустремленных, которые не дадут повода для скуки. Приглашу к себе в гости или приеду к тебе, позвони и я буду рядом, не теряй времени.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 177
  • Размер груди: 2
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 42
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Даша- фото 1
7000 /1ч

Даша

Кутузовская

Очаровательная, нежная и чувственная. Создана для удовольствия и любви! Эксклюзив для эстетов, которые могут оценить настоящую красоту и потрясающий секс. Уютную обстановку и доброжелательное отношение гарантирую. Не сомневайся, набери мне – проверь! Воплоти со мной свои откровенные фантазии и желания, узнай, что такое реальная страсть и настоящий секс! На фотографиях именно я!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 175
  • Размер груди: 3
  • Вес: 65
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Даяна - фото 1
10000 /1ч

Даяна

Кутузовская

Сексуальная конфетка. Нежная и очень привлекательная. Готова подарить вам незабываемые впечатления, Индивидуально! Фото мои!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Близняшки Ксюша и Кира - фото 1
14000 /1ч

Ксюша и Кира

Кутузовская

Молоденькие, ласковые, очень чувственные девочки станут твоим проводником в мир, где сбываются самые откровенные фантазии. Не пролистывай мимо, иначе так и не узнаешь на что мы способны… Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 175
  • Размер груди: 2
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Лена - фото 1
5000 /1ч

Лена

Парк Победы

Малыш, ты готов ощутить настоящий кайф? Ведь мое молоденькое тело горячее чем огонь. Не веришь? Тогда проверь и убедись в этом сам! Жду твоего звонка!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Руссая
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Лера - фото 1
7000 /1ч

Лера

Кутузовская

Мой милый незнакомец, не оставляй пожалуйста скучать такое прелестное создание, которое нуждается во внимании, с кем можно воплотить свои безумные скрытые желания. Не пролистывай мимо, иначе так и не узнаешь на что я способна…

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 175
  • Размер груди: 1
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-девушка Мария - фото 1
5000 /1ч

Мария

Парк Победы

В моем лице ты найдешь самую достойную подружку для эротических приключений! У меня никогда не болит голова, мое настроение всегда в полном порядке, а глубокий минет и жаркий анал я не считаю чем-то запредельным, а напротив, – еще одним способом получить обоюдное удовольствие. Пока твоя постоянная подруга ломается или имитирует бревно, такая эффектная и чувственная девушка, как я, мечтает доставить тебе неземное наслаждение и подарить самые яркие эмоции во время встречи!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 170
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Мира - фото 1
5000 /1ч

Мира

Парк Победы

Привет, мои хорошие! Хотите отдохнуть до или после тяжелого рабочего дня? Вам ко мне! Нежная, ласковая и мягкая – я скрашу ваш досуг и подарю незабываемое удовольствие. Очень весёлая и покладистая, обеспечу заряд позитива и исполню самые тайные желания!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 173
  • Размер груди: 2
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Катя - фото 1
5000 /1ч

Катя

Парк Победы

В Москве не на долго поэтому, не откладывайте свой визит на долго.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 177
  • Размер груди: 3
  • Вес: 66
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Ксюша - фото 1
5000 /1ч

Ксюша

Кутузовская

Нежная и страстная, женственная и притягательная, чувственная и позитивная. Жду в гости для незабываемого наслаждения!!!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 20
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Марина - фото 1
7000 /1ч

Марина

Кутузовская

❤️Cтройные и спортивные формы.❤️ С радостью проведу тебе мастер-класс в любой позе. Прекрасно владею телом и выполню твои самые скрытые желания. Я буду твоей лучшей тренировкой – полезной и с приятной усталостью после встречи. Могу быть нежной, как бархат.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 40
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Лиза - фото 1
7000 /1ч

Лиза

Кутузовская

Легка в общении, очень чувствительна в постели! Ты сможешь почувствовать себя самым счастливым и удовлетворенным мужчиной. Фото IOO% мои!!! Не салон!!! Индивидуальный подход!!! По телефону отвечаю САМА, без диспетчеров! Если телефон недоступен, прошу понимания, что в данный момент не работаю или занята!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 170
  • Размер груди: 4
  • Вес: 68
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Света - фото 1
7000 /1ч

Света

Кутузовская

Яркая и просто безумно сексуальная девушка приглашает Вас в гости для страстного отдыха! В обществе симпатичной, страстной и умелой любовницы Вы отдохнете и душой и телом.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 177
  • Размер груди: 4
  • Вес: 66
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Оля - фото 1
10000 /1ч

Оля

Кутузовская

Я очень милая и обворожительная блондинка с удовольствием составлю вам компанию. Нахожусь на метро Кутузовское в шаговой доступности от метро. Есть парковка. Апартаменты класса люкс.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 40
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Ангелина - фото 1
7000 /1ч

Ангелина

Кутузовская

Я погружу тебя в мир секса, похоти, страсти и нежности) Я стану для тебя самой сокровенной любовницей и также Дикой львицей ты только попроси.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 172
  • Размер груди: 4
  • Вес: 59
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 40
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Сабрина - фото 1
10000 /1ч

Сабрина

Кутузовская

Я ослепительно сексуальная и красивая куколка с приятными манерами, очаровательной улыбкой и бесподобной фигуркой.Способна ” поднять” настроение любому мужчине…..

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 36
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Руссая
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8 (926) 988-03-52
Дорогая эскортница Алина - фото 1
7000 /1ч

Алина

Кутузовская

Я очень ласковая, нежная брюнетка изумительной внешности с ароматным телом и соблазнительными формами. Обожаю спать в свежей постели, носить вкусный парфюм и шикарное нижнее белье. С удовольствием встречу Вас в своих красивых апартаментах, составлю приятную компанию, помогу отдохнуть и телом, и душой. Развратные костюмчики, мерцающие свечи, дорогие масла, эротические игрушки сделают нашу встречу незабываемым интимным приключением.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 21
  • Рост: 172
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Шатенка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Вероника - фото 1
5000 /1ч

Валерия

Парк Победы

Жаркая, горячая, развратная кошечка) всегда в отличном настроении) обожаю мужчин, а ещё больше люблю доставлять мужчинам удовольствие) уйдёшь от меня на полусогнутых и ещё долго будешь вспоминать наше страстное свидание)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 169
  • Размер груди: 2
  • Вес: 58
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 40
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Олеся - фото 1
5000 /1ч

Олеся

Парк Победы

❤Секс это моя стихия!!!Сексуальная, упругая, стройная, нежная, очаровательна! Приеду к Вам в гости и мы приятно проведем время. У меня шикарное упругое(все очень натуральное без силикона и ботекса) тело, подарю Вам много приятных моментов… Делаю шикарный массаж… Мой фирменный ОЧЕНЬ глубокий поцелуй приятно удивит… Упругая, гладкая и сладкая попочка… люблю… Жду приятныйх мужчин, которые умеют ценить прекрасное…

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 170
  • Размер груди: 2
  • Вес: 51
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Юля - фото 1
7000 /1ч

Юля

Кутузовская

Ну очень горячая малышка и ты обязательно в этом убедишься после нашей встречи!) Молодая, подтянутая, красивая кошечка с удовольствием скрасит твой досуг. Предпочтение отдаю встречам на нейтральной или вашей территории, но также гостеприимно приму вас в уютных чистых аппартаментах. На звонки и смс отвечаю лично. Для любителей жмж и жмжм есть не менее сексуальная подруга.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 1
  • Размер груди: 1
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Вика - фото 1
5000 /1ч

Вика

Парк Победы

Утонченная красота с прекрасной фигурой!!! Пикантные встречи на достойном уровне. Чувственность, изысканность и искушенность.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 19
  • Рост: 172
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Карина - фото 1
5000 /1ч

Карина

Кутузовская

Кареглазая, милая и обаятельная, с красивым лицом. Приглашаю для незабываемого путешествия по своему прекрасному телу…

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 28
  • Рост: 168
  • Размер груди: 2
  • Вес: 60
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Инесса - фото 1
7000 /1ч

Инесса

Кутузовская

Индивидуально 1000000%! На звонки отвечаю сама, поэтому не всегда могу ответить вовремя. Прошу отнестись с пониманием. Жду)) Ваше тело, разогретое и возбужденное моими умелыми и нежными руками, расскажет Вам о своих секретах, превратившись в вулкан безудержной чувственности, а позже лёгкого блаженства и спокойствия.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 165
  • Размер груди: 1
  • Вес: 53
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Лесбиянки Сабина и Марина - фото 1
7000 /1ч

Сабина и Марина

Кутузовская

Две подружки помогут тебе позабыть будни серых дней, снять усталость и окунуться в мир откровенного секса.Умопомрачительный стриптиз, горячий эротический массаж, страстный разнообразный секс и самые чувственные ласки ждут тебя.

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 173
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 39
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Юленька - фото 1
7000 /1ч

Юленька

Кутузовская

Милая и миниатюрная блондинка со сладкой фигуркой. Игривая и возбуждённая! Сможешь заставить меня устать? Звони, встреча будет жаркой!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 18
  • Рост: 160
  • Размер груди: 1
  • Вес: 48
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 40
  • Цвет волос: Блондинка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Даша - фото 1
10000 /1ч

Даша

Кутузовская

Постараюсь выполнить все твои желания, чтобы наша встреча запомнилась тебе только хорошим. Моя ласковая киска жаждет посетителя, а ротик уже совсем остался без работы.Только со мной ты узнаешь, какое наслаждение можно получить от оральных ласк.Наше свидание не забудется, поверь!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 24
  • Рост: 176
  • Размер груди: 5
  • Вес: 57
  • Размер обуви: 41
  • Размер одежды: 44
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Роксана - фото 1
10000 /1ч

Роксана

Кутузовская

Пикантные встречи на достойном уровне. Чувственность, изысканность и искушенность. Грация и изящество, страсть и разврат, легкость и очарование. Выезд от 2-х часиков! Звоните)

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 163
  • Размер груди: 3
  • Вес: 54
  • Размер обуви: 37
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Роксана - фото 1
10000 /1ч

Роксана

Кутузовская

Все максимально узенько, ты это почувствуешь! Очень ласкова и буду благодарна за взаимную нежность:) Страстный минет глядя в глаза… Все для Тебя, мой сладкий! Все допы обсуждаю при встрече, звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 22
  • Рост: 169
  • Размер груди: 2
  • Вес: 52
  • Размер обуви: 38
  • Размер одежды: 42
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Ксюша - фото 1
10000 /1ч

Ксюша

Кутузовская

Страстная малышка, способная вызвать у тебя огромную кучу положительных эмоций! Я – страстная, сексуальная и очень опытная. Со мной ты забудешь о всех проблемах и окунешься в океан наслаждения. Подтянутая, стройная, красивая и веселая. Фото мои и возраст реальный и все реальное)) Жду тебя! Звони!

    Реальное фотоПроверенная анкета
  • Возраст: 23
  • Рост: 174
  • Размер груди: 3
  • Вес: 56
  • Размер обуви: 40
  • Размер одежды: 46
  • Цвет волос: Брюнетка
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8 (926) 988-03-52
Эскорт-модель Юля - фото 1
7000 /1ч

Юля

Кутузовская

Страстная малышка, способная вызвать у тебя огромную кучу положительных эмоций! Я – страстная, сексуальная и очень опытная. Со мной ты забудешь о всех проблемах и окунешься в океан наслаждения. Подтянутая, стройная, красивая и веселая. Фото мои и возраст реальный и все реальное)) Жду тебя! Звони!